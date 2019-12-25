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Беспилотники начнут искать и спасать людей с 2020 года
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РИА Новости

Беспилотники начнут искать и спасать людей с 2020 года

13:25 25.12.2019
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
Дрон на закате солнца. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Беспилотники (БПЛА) начнут использовать для поиска и спасения людей, разработку автономного передвижного комплекса ведет холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", говорится в сообщении компании.
"Комплекс состоит из мобильного командного пункта на базе шасси КамАЗ повышенной проходимости и беспилотника коптерного типа, способного выполнять полеты длительностью до 30 минут на расстояние до 17,5 км. Опытные испытания изделия пройдут в первом квартале 2020 года", - уточняется в релизе.
Разработанный комплекс будет предназначен для поиска людей, заблудившихся в лесах или оказавшихся в бедственном положении в результате чрезвычайных ситуаций. "В ходе спасательной операции машина с беспилотником на борту выезжает в район поиска, и БПЛА выполняет с воздуха оперативную разведку местности. Коптер развивает скорость до 70 км/ч и может совершать полет как под управлением оператора, так и в автономном режиме", - отмечается в документе.
Как следует из сообщения, летательный аппарат оснащен обзорной и детальной видеокамерами, формирующими изображение с разрешением Full HD. Видеоданные в режиме реального времени передаются в мобильный пункт управления, откуда информация по спутниковому каналу связи передается в штаб.
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"Данный комплекс может применяться не только спасательными службами. Разработка позволяет производить дистанционный мониторинг территориально распределенной инфраструктуры в труднодоступных районах - например, воздушных линий электропередач, нефте- и газопроводов. Это позволит увеличить скорость получения информации о состоянии объектов, своевременно обнаруживать дефекты и предотвращать аварийные ситуации", - пояснили в "Росэлектронике".
Помимо этого, комплекс может использоваться для мониторинга лесного массива в труднодоступных районах с целью контроля пожароопасной обстановки, а также для раннего обнаружения и предотвращения распространения пожаров.
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