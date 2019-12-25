Власти Эквадора взяли под контроль ситуацию у Галапагосских островов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Эквадора взяли под контроль ситуацию у галапагосского острова Сан-Кристобаль, в акватории которого после крушения баржи разлилось дизельное топливо, заявил министр окружающей среды Эквадора Рауль Ледесма Уэрта.

"Чрезвычайная ситуация была объявлена в целях предотвращения (проблемы), разлива 600 галлонов (2271 литр) топлива не произошло, мы уточняем, что произошла утечка, но (ситуация) уже взята под контроль", - проводятся слова Уэрты на странице министерства экологии в Twitter.

#Galápagos | Junto a @normanwray verificamos mediante buceo en la zona del accidente de la barcaza Orca en #SanCristóbal, una fuga de aceite desde el contenedor, la que procedimos inmediatamente a sellarla, al momento está controlada la filtración. (1/2) pic.twitter.com/5sIp4eipne — Raúl Ledesma Huerta (@raulclementelh) December 24, 2019

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщалось ранее, баржа "Орка", на борту которой находилось более 2 тонн дизельного топлива, затонула, когда на нее упал подъемный кран во время погрузки. Члены экипажа выпрыгнули с судна, один человек был ранен. По данным издания Comercio, позднее капитан баржи заявил, что в момент крушения на борту лодки находилось только 200 галлонов топлива (около 750 литров).

Как сообщил министр, на данный момент не было зафиксировано случаев негативного воздействия утечки топлива на окружающую среду. По его словам, были взяты пробы для оценки качества воды. "Мы ждем результатов лабораторного исследования, чтобы предпринять необходимые действия", - заявил Уэрта.

Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора.