Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T13:41+0300
https://ria.ru/20191225/1562826723.html
Власти Эквадора взяли под контроль ситуацию у Галапагосских островов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/71/1562827178_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0deefc3960e86527ff9b2c977ee37f3c.jpg
РИА Новости

Власти Эквадора взяли под контроль ситуацию у Галапагосских островов

13:24 25.12.2019 (обновлено: 13:41 25.12.2019)
97
© REUTERS / Parque Nacional GalápagosФрагмент баржи "Орка" затонувшей у галапагосского острова Сан-Кристобаль
Фрагмент баржи Орка затонувшей у галапагосского острова Сан-Кристобаль
© REUTERS / Parque Nacional Galápagos
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Эквадора взяли под контроль ситуацию у галапагосского острова Сан-Кристобаль, в акватории которого после крушения баржи разлилось дизельное топливо, заявил министр окружающей среды Эквадора Рауль Ледесма Уэрта.
"Чрезвычайная ситуация была объявлена в целях предотвращения (проблемы), разлива 600 галлонов (2271 литр) топлива не произошло, мы уточняем, что произошла утечка, но (ситуация) уже взята под контроль", - проводятся слова Уэрты на странице министерства экологии в Twitter.
Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщалось ранее, баржа "Орка", на борту которой находилось более 2 тонн дизельного топлива, затонула, когда на нее упал подъемный кран во время погрузки. Члены экипажа выпрыгнули с судна, один человек был ранен. По данным издания Comercio, позднее капитан баржи заявил, что в момент крушения на борту лодки находилось только 200 галлонов топлива (около 750 литров).
Как сообщил министр, на данный момент не было зафиксировано случаев негативного воздействия утечки топлива на окружающую среду. По его словам, были взяты пробы для оценки качества воды. "Мы ждем результатов лабораторного исследования, чтобы предпринять необходимые действия", - заявил Уэрта.
Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора.
000000
Обсудить 0
Чарльз ДарвинМоскваЭквадорВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев выразил соболезнования близким генерала Гареева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов рассказал о переговорах России и Украины по газу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Италии урегулирование ситуации в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель, показал опрос
Кадеты
В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
В Багдаде в результате взрывов пострадали 13 человек, сообщил источник
Дед Мороз во время встречи с детьми
Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы в Москве
Пенсионеры на улице Москвы
Выплата "новогоднего капитала"должна быть адресной, заявил депутат
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Истребитель МиГ-29
На северо-западе Ирана разбился истребитель МиГ-29, сообщили СМИ
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ на военном параде на Красной площади
Хинштейн рассказал, как можно повысить рейтинг Росгвардии
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
00:57ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
00:56Новак: обсуждается снижение доли государства в "Россетях"
00:54ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год
Лента новостейМолния