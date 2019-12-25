Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в ночь на среду на 97-м году жизни.

Как сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, Гареева накануне вечером привезли на скорой в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где он скончался.

"Похороны будут на федеральном уровне. Сейчас Министерство обороны обсуждает с родственниками вопрос похорон — будут обсуждаться место и дата похорон", — добавил собеседник агентства.

Соболезнования родным и близким Гареева выразил премьер-министр Дмитрий Медведев

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске.

В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен.

Впоследствии находился на военно-дипломатической работе.

С 1984 года работал замначальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР, а с 1995 года — президентом Академии военных наук.

Как отметили в полномочном представительстве Татарстана , Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".

"Махмут Ахметович был участником шести войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном. Генерал Гареев больше 20 лет возглавлял Академию военных наук", — говорится в сообщении полпредства.