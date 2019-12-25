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Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
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РИА Новости

Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев

13:21 25.12.2019 (обновлено: 13:52 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМахмут Гареев
Махмут Гареев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Махмут Гареев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в ночь на среду на 97-м году жизни.
Как сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, Гареева накануне вечером привезли на скорой в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где он скончался.
"Похороны будут на федеральном уровне. Сейчас Министерство обороны обсуждает с родственниками вопрос похорон — будут обсуждаться место и дата похорон", — добавил собеседник агентства.
Соболезнования родным и близким Гареева выразил премьер-министр Дмитрий Медведев
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске.
В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен.
Впоследствии находился на военно-дипломатической работе.
С 1984 года работал замначальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР, а с 1995 года — президентом Академии военных наук.
Как отметили в полномочном представительстве Татарстана, Гареев "до последнего дня оставался в строю, обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора".
"Махмут Ахметович был участником шести войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном. Генерал Гареев больше 20 лет возглавлял Академию военных наук", — говорится в сообщении полпредства.
Отмечается, что генерал написал два десятка книг, сотни научных работ и статей.
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Махмут ГареевМоскваЧелябинскРоссияОбщество
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