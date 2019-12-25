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В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
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РИА Новости

В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании

13:20 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКадеты
Кадеты
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кадеты. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кадеты, отчисленные из училищ, будут в обязательном порядке зачисляться в другие образовательные учреждения, соответствующий механизм будет прописан в законопроекте о кадетском образовании, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн на заседании профильного комитета сообщил, что подготовил законопроект о регулировании кадетского образования, где также будет прописано право детей полицейских и росгвардейцев на приоритетное поступление в военные вузы.
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"В законопроекте, который мы подготовили, прописывается механизм, гарантирующий, что в случае, если ребенок отчисляется, он зачисляется в другое образовательное учреждение", - сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что сегодня из кадетских, суворовских и нахимовских училищ невозможно отчислить "даже самых отпетых хулиганов" без согласия родителей, которые в большинстве случаев такого согласия не дают. По мнению Хинштейна, это неправильно.
"Поэтому мы предлагаем все-таки внести изменения в закон, и все без исключения начальники кадетских, суворовских училищ, все силовые ведомства и министерство просвещения однозначно говорят, что это нужно делать — конечно, при соблюдении конституционного права ребенка на образование", - разъяснил депутат.
Хинштейн подчеркнул необходимость "повышать престиж кадетского образования в РФ". Он отметил, что законопроект будет предполагать возможность приоритетного приема в кадетские учреждения для детей погибших военнослужащих и сотрудников. Им также может быть дано право приоритетного поступления в военные вузы.
Депутат уточнил, что сроки внесения законопроекта в Госдуму пока неизвестны, однако все силовые ведомства, а также министерство просвещения уже дали положительные отзывы на инициативу.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14:00.
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