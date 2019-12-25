Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату

"Безусловно, президент дает оценку и деловому климату, и инвестиционному климату, дает свою оценку перспектив, как правило. А дальше он уже слушает, что говорят представители бизнеса, их оценку, их пожелания. Для такого обмена подобные встречи и происходят", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли у Кремля своя повестка на встрече Путина с бизнесом.