Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом в среду даст оценку инвестиционному климату в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент дает оценку и деловому климату, и инвестиционному климату, дает свою оценку перспектив, как правило. А дальше он уже слушает, что говорят представители бизнеса, их оценку, их пожелания. Для такого обмена подобные встречи и происходят", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли у Кремля своя повестка на встрече Путина с бизнесом.
Путин примет в Кремле представителей российских деловых кругов в среду. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.
Как ранее сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, "это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью - и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год".