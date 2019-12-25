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Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
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РИА Новости

Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату

13:15 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом в среду даст оценку инвестиционному климату в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент дает оценку и деловому климату, и инвестиционному климату, дает свою оценку перспектив, как правило. А дальше он уже слушает, что говорят представители бизнеса, их оценку, их пожелания. Для такого обмена подобные встречи и происходят", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли у Кремля своя повестка на встрече Путина с бизнесом.
Путин примет в Кремле представителей российских деловых кругов в среду. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.
Как ранее сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, "это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью - и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год".
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