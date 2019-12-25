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В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
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РИА Новости

В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"

13:14 25.12.2019
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© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В готовящемся законопроекте о частной охранной деятельности впервые будет прописано понятие "телохранитель", рассказал в интервью РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Ранее член этого же комитета Анатолий Выборный сообщил агентству, что в нижней палате разработана новая версия закона "О частной охранной деятельности", она проходит экспертные обсуждения.
Александр Хинштейн
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"Подготовлен большой законопроект о частной охранной деятельности... Мы переносим на него значительную часть положений существующего закона (о частной детективной и охранной деятельности - ред.), но, конечно же, корректируем их, исходя из примет сегодняшнего времени. Например, в законодательстве отсутствует понятие телохранителей. Сегодня все поголовно обходят эту норму, потому что ни у кого нет и не может быть договоров на (вооруженную - ред.) охрану жизни и здоровья лица. Все договоры заключаются на охрану имущества. Но это же лукавство. Поэтому в нашем законопроекте такая категория появляется", - заявил Хинштейн.
Депутат отметил, что в проекте также будут детально прописаны полномочия частных охранников и ответственность за нападение на них.
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