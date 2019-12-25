В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"

"Подготовлен большой законопроект о частной охранной деятельности... Мы переносим на него значительную часть положений существующего закона (о частной детективной и охранной деятельности - ред.), но, конечно же, корректируем их, исходя из примет сегодняшнего времени. Например, в законодательстве отсутствует понятие телохранителей. Сегодня все поголовно обходят эту норму, потому что ни у кого нет и не может быть договоров на (вооруженную - ред.) охрану жизни и здоровья лица. Все договоры заключаются на охрану имущества. Но это же лукавство. Поэтому в нашем законопроекте такая категория появляется", - заявил Хинштейн.