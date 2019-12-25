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В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
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РИА Новости

В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами

13:11 25.12.2019 (обновлено: 14:41 25.12.2019)
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывшего директора одной из школ Могойтуйского района Забайкалья оштрафовали на 40 тысяч рублей за жестокое обращение с учащимися, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
По информации ведомства, в январе этого года директор вела урок литературы и применила насилие в отношении пятерых пятиклассников. Как установил суд, она дергала учеников за волосы и уши, била книгой по голове и животу, а также заставляла стоять на протяжении всего занятия.
Расследование длилось почти год, все это время директор продолжала работать в школе. Однако после вмешательства прокуратуры женщина уволилась.
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Прокуратура Забайкальского краяМогойтуйский районЗабайкальский крайПроисшествия
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