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Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы в Москве
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РИА Новости

Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы в Москве

13:07 25.12.2019 (обновлено: 13:08 25.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз во время встречи с детьми
Дед Мороз во время встречи с детьми
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Дед Мороз во время встречи с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится на крышу Морозовской детской больницы в Москве в честь Дня спасателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря, в этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
"В свой профессиональный праздник сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перевоплотятся в бородатых волшебников, чтобы подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул на выздоровление", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится 27 декабря в 10.00 мск на крыше Морозовской детской больницы и с помощью специального снаряжения появится в окнах больничных палат, чтобы подарить пациентам праздничное настроение.
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Новый год—2020ГОЧСиПБМосковский авиационный центрДед МорозМЧС РФМоскваРоссияОбщество
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