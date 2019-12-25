Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы в Москве

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится на крышу Морозовской детской больницы в Москве в честь Дня спасателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря, в этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
"В свой профессиональный праздник сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перевоплотятся в бородатых волшебников, чтобы подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул на выздоровление", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится 27 декабря в 10.00 мск на крыше Морозовской детской больницы и с помощью специального снаряжения появится в окнах больничных палат, чтобы подарить пациентам праздничное настроение.
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