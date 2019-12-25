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В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
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РИА Новости

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

13:06 25.12.2019 (обновлено: 16:10 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 дек — РИА Новости. Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
В минувшую пятницу девятиклассников Новотроицкой школы в качестве массовки привлекли к учениям полицейских Тукаевского района. Несмотря на то что полиция согласовала учения с руководством школы, после резонанса МВД Татарстана начало служебную проверку, а начальница местного отдела образования уволилась. Во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев предупредил министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина о неполном служебном соответствии и уволил непосредственных организаторов мероприятия.
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
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Комиссия МВД по Татарстану закончила служебную проверку в отношении сотрудников отдела.
"В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел: за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью, старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова", — говорится в сообщении.
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
23 декабря, 10:10
В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД
За ненадлежащий контроль за организацией и проведением тактико-строевых занятий, а также предоставление в МВД по Татарстану недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего уволен врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов. Также уволен начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов — за самоустранение от осуществления контроля за проведением занятий.
Предупреждены о неполном служебном соответствии начальник оперативного управления МВД по Татарстану Роберт Хуснутдинов, замначальника того же управления Ильнар Фатыхов, старший инспектор управления Дмитрий Булыгин, начальник полиции ОМВД России по Тукаевскому району Руслан Гардеев, заместитель начальника полиции этого ОМВД Андрей Понамарев.
Прокуратура
23 декабря, 10:15
В Татарстане проведут проверку после привлечения детей к учениям МВД
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МВД ТатарстанаМВД РФВладимир КолокольцевТатарстанТукаевский районПроисшествия
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