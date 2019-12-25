В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

КАЗАНЬ, 25 дек — РИА Новости. Трое полицейских отдела МВД России по Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану

В минувшую пятницу девятиклассников Новотроицкой школы в качестве массовки привлекли к учениям полицейских Тукаевского района. Несмотря на то что полиция согласовала учения с руководством школы, после резонанса МВД Татарстана начало служебную проверку, а начальница местного отдела образования уволилась. Во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев предупредил министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина о неполном служебном соответствии и уволил непосредственных организаторов мероприятия.

Комиссия МВД по Татарстану закончила служебную проверку в отношении сотрудников отдела.

"В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел: за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью, старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова", — говорится в сообщении.

За ненадлежащий контроль за организацией и проведением тактико-строевых занятий, а также предоставление в МВД по Татарстану недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего уволен врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов. Также уволен начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов — за самоустранение от осуществления контроля за проведением занятий.