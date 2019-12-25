Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана

ВАТИКАН, 25 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. , архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии) Джастин Уэлби и бывший модератор Церкви Шотландии Джон Чалмерс по случаю Рождества, которое в среду отмечают западные христиане, направили послание лидерам Папа Римский Франциск , архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии) Джастин Уэлби и бывший модератор Церкви Шотландии Джон Чалмерс по случаю Рождества, которое в среду отмечают западные христиане, направили послание лидерам Южного Судана

"По случаю Рождества и начала нового года хотим направить вам и народу Южного Судана наилучшие пожелания мира и благоденствия, гарантируя нашу близость вашим усилиям по быстрому выполнению мирных договоренностей", - говорится в документе, текст которого распространила служба печати Святого престола.

Религиозные лидеры заявили о том, что молятся за продвижение Южного Судана по пути примирения и братства, а также выразили надежду на то, что станет возможным их долгожданный визит в эту африканскую страну.

В Ватикане 10-11 апреля состоялась специальная встреча с участием высших представителей гражданских и религиозных властей Южного Судана в целях содействия национальному примирению. Папа Франциск одобрил предложение об организации такой встречи, сделанное ранее архиепископом Кентерберийским Уэлби. В ней приняли участие президент Южного Судана Салва Киир, а также четверо из пяти вице-президентов, которые должны были приступить к исполнению своих обязанностей в мае. По окончании встречи папа Франциск поцеловал ноги руководителям Южного Судана в знак возможности примирения в этой стране.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. В 2013 году в стране начался кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его главный политический оппонент Риек Мачар. В результате конфликта более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами. В сентябре 2018 года эти политики, а также Ребекка Ньянденг, вдова легендарного лидера Народной армии освобождения Судана Джона Гаранга, подписали соглашение о прекращении конфликта в Южном Судане, взяв на себя ответственность за обеспечение мирного будущего страны.