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Религия и мировоззрение
2019-12-25T13:03+0300
https://ria.ru/20191225/1562825680.html
Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
https://cdn23.img.ria.ru/images/149463/14/1494631492_890:1738:3503:3208_1036x0_80_0_0_78f6b342d44c40ca9f24312a2bc209b8.jpg
РИА Новости

Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана

13:03 25.12.2019
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© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 25 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии) Джастин Уэлби и бывший модератор Церкви Шотландии Джон Чалмерс по случаю Рождества, которое в среду отмечают западные христиане, направили послание лидерам Южного Судана.
"По случаю Рождества и начала нового года хотим направить вам и народу Южного Судана наилучшие пожелания мира и благоденствия, гарантируя нашу близость вашим усилиям по быстрому выполнению мирных договоренностей", - говорится в документе, текст которого распространила служба печати Святого престола.
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Религиозные лидеры заявили о том, что молятся за продвижение Южного Судана по пути примирения и братства, а также выразили надежду на то, что станет возможным их долгожданный визит в эту африканскую страну.
В Ватикане 10-11 апреля состоялась специальная встреча с участием высших представителей гражданских и религиозных властей Южного Судана в целях содействия национальному примирению. Папа Франциск одобрил предложение об организации такой встречи, сделанное ранее архиепископом Кентерберийским Уэлби. В ней приняли участие президент Южного Судана Салва Киир, а также четверо из пяти вице-президентов, которые должны были приступить к исполнению своих обязанностей в мае. По окончании встречи папа Франциск поцеловал ноги руководителям Южного Судана в знак возможности примирения в этой стране.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. В 2013 году в стране начался кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его главный политический оппонент Риек Мачар. В результате конфликта более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами. В сентябре 2018 года эти политики, а также Ребекка Ньянденг, вдова легендарного лидера Народной армии освобождения Судана Джона Гаранга, подписали соглашение о прекращении конфликта в Южном Судане, взяв на себя ответственность за обеспечение мирного будущего страны.
Папа Франциск не раз совершал специальные молитвы за Южный Судан. В феврале 2017 года во время визита в англиканский Храм всех святых в Риме понтифик неожиданно объявил, что намерен посетить эту страну, причем совместно с представителями англиканской церкви. Однако позднее префект ватиканской Дикастерии по службе цельного человеческого развития кардинал Питер Тарксон заявил, что возможности для папского визита в Южный Судан пока нет из-за острейшего гуманитарного кризиса, переживаемого страной.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканЮжный СуданрелигияВ мире
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