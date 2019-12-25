Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Белоруссия может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов, Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
"Безусловно, и об этом шла речь, если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. Российская Федерация, в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", - рассказал Песков.