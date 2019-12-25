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Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
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РИА Новости

Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"

12:57 25.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Для создания "новогоднего капитала" необходим глубокий финансово-экономический анализ, рассказал "360" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий подчеркнул, что реализация такой идеи потребует тщательной проработки. Среди прочего необходимо определить источник финансирования и объемы предполагаемых выплат.
Для того, чтобы определить, кто будет иметь право на "новогодний капитал" необходимо разработать специальные критерии нуждаемости, добавил Нилов.
"У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те пенсионеры, у кого пенсии приличные. Есть те пенсионеры, которые будучи пенсионерами, продолжают работать", — напомнил депутат.
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В качестве примера Нилов привел ситуацию с государственными служащими, которые получают высокую зарплату и уже находятся на пенсии.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с идеей создания "новогоднего капитала". Как объяснил парламентарий, выплаты помогут одиноким пенсионерам покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета.
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Борис Чернышов (депутат)Ярослав НиловМинистерство труда и социальной защиты РФГосдума РФМаксим ТопилинОбщество
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