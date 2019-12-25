Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью экс-главы администрации президента Валентина Юмашева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не отвечу на ваш вопрос, просто пока не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью Юмашева, и президент тоже не имел возможности ознакомиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что Путин не может ознакомиться с каждым интервью. По поводу новейшей истории России ведется много дискуссий, но, "к сожалению, президент просто не имеет возможности физически этим заниматься", пояснил Песков.