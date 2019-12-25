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Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
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РИА Новости

Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева

12:56 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью экс-главы администрации президента Валентина Юмашева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не отвечу на ваш вопрос, просто пока не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью Юмашева, и президент тоже не имел возможности ознакомиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что Путин не может ознакомиться с каждым интервью. По поводу новейшей истории России ведется много дискуссий, но, "к сожалению, президент просто не имеет возможности физически этим заниматься", пояснил Песков.
Валентин Юмашев
13 декабря, 12:27
Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
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Валентин ЮмашевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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