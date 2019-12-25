Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Росгвардию могут наделить правом сбивать дроны-нарушители в воде, рассказал в интервью РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН уничтожать незаконно используемые беспилотники. На этапе обсуждения законопроекта Хинштейн сообщал, что профильный комитет Госдумы ведет работу над подготовкой проекта о противодействии подводным беспилотникам.
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"Законопроект готов, мы ждем сейчас отзыв главного правового управления президента... Что касается структур, которые будут наделяться правом сбивать беспилотники в воде, здесь речь идет о войсках национальной гвардии, потому что на них на сегодняшний день возложена задача по обеспечению безопасности Крымского моста и его инфраструктуры, а также на местах плавучих стоянок атомных станций", - сообщил Хинштейн.
Депутат не исключил возможности доработки законопроекта совместно с Росгвардией. По его словам, концептуально проект мало чем отличается от закона о противодействию беспилотникам в воздушной среде: с точки зрения техники нет никакой разницы, где перемещается беспилотник.
"Я думаю, что в первом квартале 2020 года мы, несомненно, его внесем - как только окончательно согласуем его с коллегами. Крымская бригада по охране моста сформирована, мост уже построен, в ближайшее время у Росгвардии должен быть весь инструментарий для защиты безопасности", - заключил он.