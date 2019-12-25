Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина

"По решению председателя правительства Российской Федерации за особые заслуги в решении задач... награждение медалью Столыпина П.А. I степени может производиться без учета наличия у лица, представленного к награждению, медали Столыпина П.А. II степени", - говорится в постановлении.

Медаль Столыпина вручается как поощрение за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов кабинета министров в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и в других областях деятельности.