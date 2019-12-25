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Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
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РИА Новости

Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей

12:52 25.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал разумными предложенные сервисом "Яндекс.Новости" правила по оформлению заголовков: в частности, они позволят бороться с публикациями, которые вводят пользователей в заблуждение.
Ранее в пресс-службе компании журналистам сообщили, что алгоритмы "Яндекс.Новостей" научились автоматически распознавать контент, нарушающий некоторые положения журналистской этики, сервис планирует исключать из своей базы СМИ за такие публикации.
Компания также опубликовала рекомендации по оформлению заголовков для партнеров сервиса. Например, согласно рекомендациям, плохим является "кликбейт-заголовок". "Яндекс" считает, что авторы такого заголовка искажают смысл и не договаривают суть новости, чтобы заинтересовать читателя.
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"Следует признать, что сегодня различные интернет-ресурсы, стремясь получить трафик, злоупотребляют нормами этики, публикуя материалы и их анонсы с откровенно провокационными заголовками, которые зачастую вводят пользователей в заблуждение. В некоторых случаях такие действия могут иметь серьезные негативные последствия", - сказал Левин РИА Новости.
Он отметил, что новые правила "Яндекса" выглядят весьма разумной инициативой, особенно принимая во внимание то, что компания опубликовала подробные разъяснения по их применению.
"Принцип саморегулирования сегодня является одним из наиболее эффективных способов развития интернет-экосистем, и позиция "Яндекса" здесь коррелирует с политикой таких платформ, как Twitter, Facebook и Instagram", - отметил глава думского комитета.
"Яндекс.Новости" - новостной агрегатор, автоматически формирующий новостные сюжеты из публикаций СМИ. На сегодня у сервиса около 7 тысяч партнеров, в том числе более 2,5 тысячи партнеров, зарегистрированных в Роскомнадзоре.
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