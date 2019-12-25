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Союзное государство
2019-12-25T13:41+0300
https://ria.ru/20191225/1562824773.html
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
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РИА Новости

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами

12:51 25.12.2019 (обновлено: 13:41 25.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в двусторонних отношениях и не согласились с такой оценкой.
Накануне Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья", а время для принятия конституции Союзного государства ушло по вине России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря, 15:58Союзное государство
Лукашенко: вопрос объединения Белоруссии и России должны решать народы
"Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном", — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с высказываниями Лукашенко.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас обсуждаются предметные вопросы. Кабинеты министров России и Белоруссии "проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства".
По словам Пескова, остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе.
"Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит", — отметил пресс-секретарь.
Он также не согласился с мнением Лукашенко, что позиции Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева отличаются.
"Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", — пояснил Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
24 декабря, 15:51Союзное государство
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В интервью белорусский лидер также заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
"Конечно, она (Белоруссия. — Прим. ред.) вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. <…> Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", — заявил Песков.
Он также отметил, что пока планов следующей встречи Путина и Лукашенко нет, президенты договорились созваниваться, но они могут принять любое решение для продолжения работы.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоДмитрий ПесковБелоруссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Батька много хочет и мало дает. это что за союзник такой который на нас зарабатывает? Россия ввела эмбарго на поставку нефти в Украину, а наш союзничек покупая у нас ее подешевле, перепродает ее в незалежную. Крым, не признает...я уж молчу про устрицы из Белоруси.
25 декабря, 13:13
Сергей
203612030
Двуличный Янус... В расоряку между Россией и Западом стоять - штаны порвутся!
25 декабря, 12:56
aabs1954
181810130
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