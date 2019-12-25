Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали заявления президента Белоруссии . В Кремле прокомментировали заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в двусторонних отношениях и не согласились с такой оценкой.

Накануне Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе "раздорожья", а время для принятия конституции Союзного государства ушло по вине России.

"Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном", — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с высказываниями Лукашенко.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас обсуждаются предметные вопросы. Кабинеты министров России и Белоруссии "проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства".

По словам Пескова, остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе.

"Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит", — отметил пресс-секретарь.

Он также не согласился с мнением Лукашенко, что позиции Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева отличаются.

"Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", — пояснил Песков.

В интервью белорусский лидер также заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".

"Конечно, она (Белоруссия. — Прим. ред.) вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. <…> Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", — заявил Песков.