Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Планов на новую встречу президента РФ Планов на новую встречу президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко до Нового года или сразу после пока нет, однако при необходимости они могут принять любое решение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока каких-то прикидок на этот счет нет", - ответил Песков на вопрос о возможности новой встречи глав государств.

Он также отметил, что расставаясь в Санкт-Петербурге, президенты договорились при необходимости созваниваться до Нового года.