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Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
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РИА Новости

Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют

12:49 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Планов на новую встречу президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко до Нового года или сразу после пока нет, однако при необходимости они могут принять любое решение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока каких-то прикидок на этот счет нет", - ответил Песков на вопрос о возможности новой встречи глав государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 17:34
Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример
Он также отметил, что расставаясь в Санкт-Петербурге, президенты договорились при необходимости созваниваться до Нового года.
"И они вполне могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работ. Если это потребуется, конечно", - добавил Песков.
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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