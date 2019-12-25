Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T12:49+0300
https://ria.ru/20191225/1562824628.html
В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
https://cdn21.img.ria.ru/images/150953/34/1509533456_0:0:4328:2436_1036x0_80_0_0_7239e05ab8f2092989f977433d703e72.jpg
РИА Новости

В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин

12:49 25.12.2019
554
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкШины
Шины
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Шины. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мужчина проткнул шины более 70 автомобилей в Подольске, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"В дежурную часть ГУ МВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. По предварительной информации, повреждено более 70 автомобилей, их точное количество устанавливается", – сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1973 года рождения, возможно причастный к данному деянию.
По данному факту проводится проверка.
Полиция
9 ноября, 15:06
На Урале задержали подозреваемого, проколовшего шины более чем у 80 машин
121162
Обсудить 0
МВД РФМосковская областьПодольскПроисшествия
Рекомендуем
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
Авиадвигатель
В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
Джастин Бибер
Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Земля с борта Международной космической станции
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Офицерам и прапорщикам могут запретить заключать контракты на год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25Хинштейн рассказал, как можно повысить рейтинг Росгвардии
13:25Беспилотники начнут искать и спасать людей с 2020 года
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
Лента новостейМолния