В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мужчина проткнул шины более 70 автомобилей в Подольске, сейчас он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"В дежурную часть ГУ МВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. По предварительной информации, повреждено более 70 автомобилей, их точное количество устанавливается", – сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1973 года рождения, возможно причастный к данному деянию.
По данному факту проводится проверка.