В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин

"В дежурную часть ГУ МВД РФ по городскому округу Подольск поступило сообщение о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. По предварительной информации, повреждено более 70 автомобилей, их точное количество устанавливается", – сказали в ведомстве.