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Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
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РИА Новости

Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"

12:47 25.12.2019 (обновлено: 13:13 25.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Белоруссия может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов, Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
"Безусловно, и об этом шла речь, если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. Российская Федерация, в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", - рассказал Песков.
Антон Силуанов
29 мая, 15:32
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Дмитрий ПесковЭкономика
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