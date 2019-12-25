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На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота
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РИА Новости

На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота

12:43 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Строители завершили монтаж емкостей для системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом для стартового комплекса под ракеты "Ангара" на космодроме Восточный, сообщили в среду в Роскосмосе.
Монтаж этого технологического оборудования начался на космодроме 15 декабря.
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"На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Ангара" космодрома Восточный в соответствии с графиком, утверждённым госкорпорацией "Роскосмос", 25 декабря 2019 года специалисты ЦЭНКИ и подрядных организаций завершили монтаж крупногабаритных емкостей для хранения кислорода и азота", - говорится в сообщении.
Всего на стройплощадку привезли и установили девять уникальных емкостей объемом 250 кубических метров и массой по 92 тонны.
Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. Роскосмос планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020-м с Восточного планируется пять пусков - столько же, как за все предыдущие годы.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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