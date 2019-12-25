На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Строители завершили монтаж емкостей для системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом для стартового комплекса под ракеты "Ангара" на космодроме Строители завершили монтаж емкостей для системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом для стартового комплекса под ракеты "Ангара" на космодроме Восточный , сообщили в среду в Роскосмосе

Монтаж этого технологического оборудования начался на космодроме 15 декабря.

"На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Ангара" космодрома Восточный в соответствии с графиком, утверждённым госкорпорацией "Роскосмос", 25 декабря 2019 года специалисты ЦЭНКИ и подрядных организаций завершили монтаж крупногабаритных емкостей для хранения кислорода и азота", - говорится в сообщении.

Всего на стройплощадку привезли и установили девять уникальных емкостей объемом 250 кубических метров и массой по 92 тонны.

Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. Роскосмос планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").