Медведев оценил изменения в закон об основах туристской деятельности

"Сегодня последнее заседание правительства в этом году, мы рассмотрим, как обычно, ряд законопроектов, в том числе законопроекты, которые должны помочь нашей туристической отрасли, сделать ее более прозрачной, защитить лучше интересы людей", - сказал Медведев.

Он отметил, что сегодня туроператоры формируют туры, комплексы услуг по бронированию гостиниц и транспорта, экскурсий, решают организационные вопросы, а продают такие пакеты туристические агенты. "Чтобы заниматься этим не нужно каких-то разрешений, достаточно заключить договор с туроператором. В результате невозможно следить за работой этих турагентов и даже подсчитать их число. По некоторым оценкам, их около 20-30 тысяч, при этом они практически ни за что не отвечают", - отметил премьер.