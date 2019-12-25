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Туризм
2019-12-25T12:38+0300
https://ria.ru/20191225/1562823955.html
Медведев оценил изменения в закон об основах туристской деятельности
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РИА Новости

Медведев оценил изменения в закон об основах туристской деятельности

12:38 25.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Законопроект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности позволит обезопасить туристов, сделает отрасль более прозрачной, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня последнее заседание правительства в этом году, мы рассмотрим, как обычно, ряд законопроектов, в том числе законопроекты, которые должны помочь нашей туристической отрасли, сделать ее более прозрачной, защитить лучше интересы людей", - сказал Медведев.
Он отметил, что сегодня туроператоры формируют туры, комплексы услуг по бронированию гостиниц и транспорта, экскурсий, решают организационные вопросы, а продают такие пакеты туристические агенты. "Чтобы заниматься этим не нужно каких-то разрешений, достаточно заключить договор с туроператором. В результате невозможно следить за работой этих турагентов и даже подсчитать их число. По некоторым оценкам, их около 20-30 тысяч, при этом они практически ни за что не отвечают", - отметил премьер.
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