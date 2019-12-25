В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Испытания новейшего российского вертолета Испытания новейшего российского вертолета Ка-62 , конструкцию которого до сих пор не реализовали ни в Европе, ни в Америке, проходят успешно, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко.

"В ходе испытаний машина себя хорошо зарекомендовала — у нее отличные аэродинамические характеристики, нет лишних вибраций. Вертолет хорошо управляется, отлично справляется с нагрузками на высоких скоростях и имеет большой экономический потенциал. Он соответствует всем требованиям дизайна, вида, эргономики. Такие вертолеты в России еще не производились. Более того, вертолет со взлетной массой больше 6,5 тонн с рулевым винтом в кольце еще никто не реализовал ни в Европе, ни в Америке", - сказал Денисенко в интервью журналу "Вертолеты России".

Он отметил, что на предприятии изготовлено три летных образца Ка-62. "В соответствии с графиком первый летный образец выполняет задания по программе предварительных летных испытаний. В рамках программы вертолет должен выполнить полеты для проверки всех его систем на различных режимах, подтвердить соответствие летно-техническим характеристикам, заявленным в техническом задании на его разработку. На сегодняшний день большая часть программы уже пройдена", - заметил Денисенко.

После завершения предварительных испытаний, в начале 2020 года, вертолет приступит к программе сертификационных испытаний. Как заявлял ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году, а серийные поставки - на рубеже с 2021-м.

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.