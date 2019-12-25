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В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62
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РИА Новости

В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62

12:36 25.12.2019
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© РИА НовостиЭкспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
© РИА Новости
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Испытания новейшего российского вертолета Ка-62, конструкцию которого до сих пор не реализовали ни в Европе, ни в Америке, проходят успешно, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко.
"В ходе испытаний машина себя хорошо зарекомендовала — у нее отличные аэродинамические характеристики, нет лишних вибраций. Вертолет хорошо управляется, отлично справляется с нагрузками на высоких скоростях и имеет большой экономический потенциал. Он соответствует всем требованиям дизайна, вида, эргономики. Такие вертолеты в России еще не производились. Более того, вертолет со взлетной массой больше 6,5 тонн с рулевым винтом в кольце еще никто не реализовал ни в Европе, ни в Америке", - сказал Денисенко в интервью журналу "Вертолеты России".
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
2 декабря, 10:03
Серийное производство вертолетов Ка-62 начнется в 2020 году
Он отметил, что на предприятии изготовлено три летных образца Ка-62. "В соответствии с графиком первый летный образец выполняет задания по программе предварительных летных испытаний. В рамках программы вертолет должен выполнить полеты для проверки всех его систем на различных режимах, подтвердить соответствие летно-техническим характеристикам, заявленным в техническом задании на его разработку. На сегодняшний день большая часть программы уже пройдена", - заметил Денисенко.
После завершения предварительных испытаний, в начале 2020 года, вертолет приступит к программе сертификационных испытаний. Как заявлял ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году, а серийные поставки - на рубеже с 2021-м.
Вертолет Ка-62. Архивное фото
29 мая 2017, 15:04
Рогозин назвал преимущества нового российского вертолета Ка-62
Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений - продольный и поперечный. На вертолете применена полностью отечественная авионика с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов – обеспечены полет и посадка с одним работающим двигателем. Безопасность экипажа и пассажиров также гарантируется энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел.
Первый полет новейшего российского вертолета Ка-62
25 мая 2017, 18:40
Рогозин опубликовал видео первого полета вертолета Ка-62
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Авиационный завод "Прогресс"Ка-62Вертолеты РоссииРоссияТехнологии
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