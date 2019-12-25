Офицерам и прапорщикам могут запретить заключать контракты на год

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Законопроект о внесении изменений в статью 38 закона "О воинской обязанности и военной службе" опубликован в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроект разработан в целях совершенствования порядка прохождения военной службы в части, касающейся уточнения сроков заключения нового контракта о прохождении военной службы с военнослужащим, имеющим воинское звание офицера или прапорщика (мичмана)", - сообщается в пояснительной записке.

Разработчики поясняют данную законодательную инициативу тем, что анализ заключения контрактов с офицерами новых контрактов показывает ежегодное увеличение количества годичных контрактов. В 2018 году таких было заключено около 4 тысяч, рост по отношению к 2017 году составил более 80%.

Дальнейшее увеличение количества офицеров, заключивших годовые контракты, в перспективе может привести к негативным последствиям при организации и проведении плановой замены военнослужащих. Так, на основании положения о порядке прохождения военной службы перевод военнослужащего в порядке плановой замены производится не менее чем за один год до истечения срока военной службы.

В связи с этим предлагается заключать контракты на прохождение воинской службы по контракту для офицеров, прапорщиков и мичманов от трех до 10 лет или на неопределенный срок, до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.

При этом предлагаемые изменения не затронут правовых норм, устанавливающих сроки заключения нового контракта для военнослужащих рядового и сержантского состава, а также для военнослужащих, проходящих военную службу сверх предельного возраста пребывания на военной службе.