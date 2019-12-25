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https://ria.ru/20191225/1562823574.html
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек
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РИА Новости

Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек

12:31 25.12.2019 (обновлено: 13:23 25.12.2019)
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© Фото : МЧС РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадали пятнадцать человек, рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее сообщалось о шести.
"Госпитализированных — двое. У них переломы, наложены шины. Состояние средней тяжести", — уточнила собеседница агентства.
Инцидент произошел утром в селе Байкит. Машина авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялась на Юрубченское месторождение, но упала при взлете, попав в снежный вихрь. Всего на борту находились 24 человека, включая троих членов экипажа.
По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.
Обстоятельства ЧП выясняются, возбуждено уголовное дело.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
11:45
В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8
1111743
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Красноярские авиалинииЖесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Красноярский крайЭвенкийский районПроисшествия
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