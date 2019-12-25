Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадали пятнадцать человек, рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее сообщалось о шести.
"Госпитализированных — двое. У них переломы, наложены шины. Состояние средней тяжести", — уточнила собеседница агентства.
Инцидент произошел утром в селе Байкит. Машина авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялась на Юрубченское месторождение, но упала при взлете, попав в снежный вихрь. Всего на борту находились 24 человека, включая троих членов экипажа.
По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.
Обстоятельства ЧП выясняются, возбуждено уголовное дело.