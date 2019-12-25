Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости Россия и европейские страны смогут найти решение проблем вокруг проекта "Северный поток — 2", заявил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Дмитрий Козак.
"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", - сказал Козак в ответ на вопрос о перспективах проекта на фоне американских санкций.
Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал не безграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической бзопасности.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.