Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T12:29+0300
https://ria.ru/20191225/1562823402.html
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156271/82/1562718245_1158:1231:2609:2047_1036x0_80_0_0_20ff9928b8598d5b042afbfedd1b4437.jpg
РИА Новости

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"

12:26 25.12.2019 (обновлено: 12:29 25.12.2019)
6792
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2" в Лубмине
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости Россия и европейские страны смогут найти решение проблем вокруг проекта "Северный поток — 2", заявил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Дмитрий Козак.
"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", - сказал Козак в ответ на вопрос о перспективах проекта на фоне американских санкций.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Вчера, 19:21
Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал не безграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической бзопасности.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
3981214
Обсудить 7
Северный поток — 2ЕвросоюзДмитрий КозакЕвропаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Решение конечно найдут, но за чей счёт банкет-то будет? Неужели не понятно что Газпрому нужны собственные системы строительству и обслуживанию Газопроводов. Сколько ещё наивными можно оставаться? Мало вам кидалова от Европейских компаний? Швейцарская Allseas по звонку (официально санкции не были введены ведь) лапки в гору подняла. К ней иски предъявлять будут?
25 декабря, 12:35
Evgeny Zayvy
1100001
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Назарбаев считает Путина прагматичным и эффективным переговорщиком
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
Земля с борта Международной космической станции
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния