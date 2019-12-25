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РИА Наука
2019-12-25T12:24+0300
https://ria.ru/20191225/1562823325.html
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/95/1558069528_0:41:3067:1766_1036x0_80_0_0_783d2f807eb3b40ec4ebabc240fa290d.jpg
РИА Новости

Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета

12:24 25.12.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило, что испытательный спутник "Цубамэ" совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Как отметило агентство, на сегодняшний день нет ни одного спутника, которому бы удалось облететь планету на меньшей высоте. Чем ниже полет, тем детальнее космическому аппарату удается произвести наблюдения и съемку, однако на высоте ниже 300 километров возрастает сопротивление воздуха и ускоряется износ оборудования.
Спутник "Цубамэ", что в переводе означает "ласточка", был запущен в 2017 году. В апреле этого года он достиг орбиты в 271 километр, а затем снизился до 167,4 километра и сумел удержаться на этой высоте в течение семи дней, после чего срок его эксплуатации был завершен.
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РИА НаукаЗемляЯпонское агентство аэрокосмических исследованийКосмос - РИА НаукаЯпония
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