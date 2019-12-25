В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи Сирии в виде 25 тысяч тонн зерна направлена в порт Новороссийска, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.
"С 9 декабря начата перевозка зерна из мест хранения в сторону порта. На этой неделе запланирована отгрузка первой партии - 25 тысяч тонн, это четверть от запланированного по контракту. Судно стоит на рейде и ждёт погрузки в Новороссийске, отправка корабля зависит от погодных условий. Поставку всех 100 тысяч тонн планируется осуществить до конца мая 2020 года", - сказали в аппарате.
Борисов 17 декабря во время рабочей поездки в Дамаск сообщил, что Россия выделит Сирии в качестве гуманитарной помощи 100 тысяч тонн зерна, поставки продлятся по второй квартал 2020 года.