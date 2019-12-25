В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии

"С 9 декабря начата перевозка зерна из мест хранения в сторону порта. На этой неделе запланирована отгрузка первой партии - 25 тысяч тонн, это четверть от запланированного по контракту. Судно стоит на рейде и ждёт погрузки в Новороссийске, отправка корабля зависит от погодных условий. Поставку всех 100 тысяч тонн планируется осуществить до конца мая 2020 года", - сказали в аппарате.