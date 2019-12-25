Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T12:22+0300
https://ria.ru/20191225/1562823148.html
В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152842/35/1528423588_0:0:3437:1933_1036x0_80_0_0_de413c7001e5e1602d38a1b6caa90ef3.jpg
РИА Новости

В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии

12:22 25.12.2019
126
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСуда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту
Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи Сирии в виде 25 тысяч тонн зерна направлена в порт Новороссийска, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.
"С 9 декабря начата перевозка зерна из мест хранения в сторону порта. На этой неделе запланирована отгрузка первой партии - 25 тысяч тонн, это четверть от запланированного по контракту. Судно стоит на рейде и ждёт погрузки в Новороссийске, отправка корабля зависит от погодных условий. Поставку всех 100 тысяч тонн планируется осуществить до конца мая 2020 года", - сказали в аппарате.
Борисов 17 декабря во время рабочей поездки в Дамаск сообщил, что Россия выделит Сирии в качестве гуманитарной помощи 100 тысяч тонн зерна, поставки продлятся по второй квартал 2020 года.
Государственный герб России на здании парламента Крыма
12:08
В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
201005
Обсудить 3
НовороссийскСирияЭкономика
Рекомендуем
Государственный герб России на здании парламента Крыма
В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
Зал судебных заседаний
В России посмертно реабилитировали православную диссидентку
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
В авиакомпании рассказали об испытаниях новейшего вертолета Ка-62
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Офицерам и прапорщикам могут запретить заключать контракты на год
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
Земля с борта Международной космической станции
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Плита с фрагментами скелета Oreopithecus bambolii
Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал о спорах с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния