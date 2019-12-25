Олеся Беленькая: "социальные лифты" через профнавигацию города Москвы

Москва всегда считалась городом больших возможностей – и сегодня это верно, как никогда. В столице реализуется множество программ и проектов, позволяющих всем возрастным группам москвичей непрерывно расти в своей профессии или получать новые специальности вне зависимости от базового образования. Как сегодня работает экосистема развития человеческого капитала, которую реализует департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы рассказала в интервью РИА Новости заместитель руководителя департамента Олеся Беленькая.

- Олеся Юрьевна, как в двух словах можно описать суть всех проектов Департамента в области профнавигации и профориентации?

- Пожалуй, наиболее точно систему развития человеческого капитала Москвы можно охарактеризовать как "социальный лифт". Другими словами, это целый комплекс инструментов для продвижения по пути развития в профессии, поиска себя и реализации своего предназначения. Также благодаря участию в наших проектах наиболее амбициозные и талантливые получают помощь в трудоустройстве у самых авторитетных работодателей.

- С какого возраста, на Ваш взгляд, следует начинать знакомство с профессиями?

- Без преувеличения, залогом социальной стабильности и благополучия общества является правильный выбор профессии еще на стадии школы. При этом на сегодняшний день у подрастающего поколения не всегда выстраивается правильное понимание своей роли на рынке труда. И чтобы сориентировать юных москвичей в широком выборе современных профессий, в Москве открыто 17 детских технопарков. Каждый из них – это своего рода специальная учебно-экспериментальная зона, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, рассчитанная на обучение школьников с 10 лет и студентов колледжей. В 84 лабораториях ребята могут попробовать свои силы в 39 актуальных направлениях: робототехнике, энергетике, нанотехнологиям, геоинформатике, IT, VR/AR, микроэлектронике, автоконструированию, инженерному проектированию, дизайну, архитектуре, космонавтике, 3D-технологиям, компьютерной анимации и многим другим.

Причем все знания учащиеся применяют на практике, разрабатывая собственные проекты вместе с менторами от производств, которые выступают индустриальными партнерами детских технопарков. А с наиболее успешными выпускниками компании заключают трудовые договоры, что гарантирует им дальнейшее трудоустройство на современных высокотехнологичных предприятиях. С 2016 года уже подписано 345 таких договоров. В свою очередь, благодаря сотрудничеству с образовательными партнерами – ведущими ВУЗами Москвы – слушатели детских технопарков получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

- Как Вы считаете, есть ли верхняя планка по возрасту, после которой может быть поздно осваивать новые знания и новые профессии?

- Я придерживаюсь мнения, что учиться никогда не поздно. Это доказывает и опыт "Технограда" – нашего инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. Заложенная в нем концепция непрерывного образования предполагает, что осваивать основы профессий или повышать квалификацию могут москвичи абсолютно любого возраста. И самому взрослому из них было за 90 лет! А поскольку преподают в "Технограде" представители компаний-партнеров – это тоже реальная возможность трудоустроиться по завершению обучения.

Кроме того, здесь проходят занятия в рамках программы "Московское долголетие" – люди "серебряного возраста" учатся профессиям пекаря, кондитера, сварщика, звукорежиссера и даже художника-аниматора. Всем известно, как сложно найти работу в зрелом возрасте, а курсы "Технограда" в этом помогают, предлагая программы переобучения под требования современных работодателей.

- Рынок труда стремительно меняется, появляются новые профессии. Можно ли где-то в Москве ознакомиться с ними "вживую", посмотреть, как они реализуются на практике?

- Конечно! Данную задачу выполняет наша акция "День без турникетов", которая стала нашим первым шагом в системе профнавигации Москвы. Во время познавательных экскурсий обычные жители могут своими глазами увидеть, как работают крупные высокотехнологичные предприятия и совсем небольшие мастерские, узнать о передовых инновациях, увидеть hi-tech офисы.

Это один из наиболее популярных проектов департамента, москвичи принимают участие в нем целыми семьями – за время своего существования, с 2012 года, акция переросла в настоящий городской праздник. Количество ее участников уже превысило 94 тысячи человек, причем 24 тысячи из них – только в этом году. Также в уходящем году мы решили проводить каждое мероприятие в определенной концепции, и уже осветили темы ритейла и супермаркетов, креативных индустрий, рабочей среды, цифрового разума и концептуального отдыха. А в 2020 году "День без турникетов" будет уделять еще больше внимания профессиям, востребованным в городе.

- Оказывает ли департамент помощь в дальнейшем трудоустройстве?

- Как я уже упоминала, возможность обеспечить себе рабочее место есть и у слушателей детских технопарков, и у выпускников "Технограда". Кроме того, в минувшем году на базе этого комплекса был реализован совместный проект с Центром занятости населения города Москвы – временно безработные москвичи, включая женщин в декретном отпуске, могли пройти бесплатные курсы повышения квалификации по направлению "Повар международной кухни", обучиться профессиям "Слесарь по ремонту автомобилей", "Слесарь-сантехник" и "Электромонтер". В итоге некоторые из выпускников курса автомехаников даже открыли свое дело.

Есть у нас и еще один проект, который помогает студентам старших курсов проверить свои знания на соответствие требованиям современных работодателей и получить приглашение на стажировку и трудоустройство в перспективных компаниях разных отраслей. Это Добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ), который с каждым годом пользуется все большей популярностью и у молодежи, и у партнеров. В этом году представители 40 вузов и 60 авторитетных российских компаний оценивали знания более 6 тысяч московских студентов по 40 компетенциям. Из 248 победителей, прошедших теоретический и практический этапы ДКЭ, 198 получили предложения работы или оплачиваемой стажировки от таких корпораций, как Intel, Navikon, Rambler, PepsiCo, Renault, Unilever, Procter & Gamble, Ancor, "Ростелеком", "Билайн", "Тинькофф Банк", "Алмаз-Антей", "Геоскан" и другие. Также 16 студентов получили возможность пройти стажировку в правительстве Москвы, включая департамент предпринимательства и инновационного развития.

Таким образом, уникальность ДКЭ состоит в том, что участники по сути сдают экзамен потенциальному работодателю, а поскольку компании тоже находятся в поиске молодых и прогрессивно мыслящих специалистов, обе стороны достигают своей цели.

- Сегодня далеко не все хотят работать по найму – предусмотрено ли в рамках системы развития человеческого капитала обучение предпринимательскому делу?

- Для тех ребят, которые хотят заниматься своим бизнесом, с октября 2018 года мы развиваем бесплатный образовательный проект по основам предпринимательства "Бизнес-Уикенд". Он включает в себя однодневные тренинги "Дверь в предпринимательство", следующий этап – Акселератор из 8-ми интенсивных занятий по развитию собственных стартапов, а также форум "Молодой предприниматель Москвы". Участники проекта учатся, как создать собственный бизнес с нуля, придумать идею, сформировать целевую аудиторию, разработать бизнес-модель, считать финансовые показатели, настроить бизнес-процессы и многому другому.

Масштабы "Бизнес-Уикенда" поистине впечатляют: общее число участников однодневных тренингов и квестов достигло 15,7 тысяч школьников и студентов, из них 1,8 тысячи прошли в Акселератор, еще 15 тысяч приняли участие в двух форумах "Молодой предприниматель Москвы", а количество зарегистрировавшихся на портале molpred.moscow на данный момент составляет более 50 тысяч человек.

Среди проектов участников и выпускников Акселератора – стартапы в самых разных областях: платформы с искусственным интеллектом, приложения виртуальной и дополненной реальности, муравьиные фермы, очистители воздуха городского масштаба, кондитерская полезных десертов, строительство квестовых площадок, генеалогическое агентство по исследованиям истории рода и семьи, онлайн-школы, разработка IT-сервисов для американских компаний и многое другое. Всё это лишний раз говорит о том, что современная молодежь мыслит абсолютно новаторскими категориями, их проекты могут лечь в основу новых высокотехнологичных производств, а сами ребята – стать успешными предпринимателями новой формации.

- Резюмируя все вышесказанное, в чем ценность этой многоуровневой системы для города в целом?