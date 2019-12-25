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В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
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РИА Новости

В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией

12:08 25.12.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России на здании парламента Крыма
Государственный герб России на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Государственный герб России на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Парламент Крыма утвердил соглашение с Сирией о торгово-экономическом сотрудничестве, решение принято на очередной сессии в среду.
"Утвердить соглашение между советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в принятом региональном законе.
Соглашение было заключено в Дамаске в августе этого года.
В парламенте отметили, что соглашение направлено на развитие и расширение международных и внешнеэкономических связей.
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25 ноября, 16:30
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