В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией

"Утвердить соглашение между советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в принятом региональном законе.
Соглашение было заключено в Дамаске в августе этого года.
В парламенте отметили, что соглашение направлено на развитие и расширение международных и внешнеэкономических связей.
25 ноября, 16:30Крым обсудит с Сирией открытие морского и авиационного сообщения