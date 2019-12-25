В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Парламент Парламент Крыма утвердил соглашение с Сирией о торгово-экономическом сотрудничестве, решение принято на очередной сессии в среду.

"Утвердить соглашение между советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в принятом региональном законе.

Соглашение было заключено в Дамаске в августе этого года.