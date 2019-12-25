Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов поддержал идею о поправках в Конституцию в сфере местного самоуправления, которая была высказана 24 декабря на встрече Владимира Путина с законодателями.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента с парламентариями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
"Поддерживаю идею о поправках в Конституцию в части местного самоуправления, высказанную вчера председателем Госдумы Володиным на встрече президента РФ с законодателями. Действительно, нелепо, когда существует отделенный от государства уровень местного самоуправления, выполняющий государственные функции (и не имеющий для этого средств)", - написал Никонов на своей странице в Facebook.
По его мнению, в Конституции России "выпал уровень местной государственной власти, существующий повсюду в мире (local government), и это создает массу проблем". "Кстати, президент вчера эту поправку не отверг, скорее наоборот", - отметил депутат.
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