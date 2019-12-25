Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один из главных христианских праздников - Рождество Христово - празднуют в ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира. В этот день христиане вспоминают о рождении (воплощении) сына Бога - Иисуса Христа, которое произошло 2020 лет назад в Вифлееме (Палестина).

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России, администратор прихода святых Петра и Павла в Москве священник Игорь Ковалевский поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

"Я хочу поздравить всех католиков России с наступающими рождественскими праздниками, а также протестантов и тех православных, которые отмечают Рождество по григорианскому стилю", - сказал РИА Новости Ковалевский.

Он также пожелал русским православным, отмечающим Рождество по юлианскому стилю, "достойно подготовиться к этому великому празднику". "Главное, чтобы Христос родился в наших сердцах - и пусть он принесет нам истинную радость, счастье, источник которого только в Боге живом", - подытожил священник.

Кроме Римско-католической церкви в среду Рождество Христово отпразднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников - все они придерживаются григорианского календаря. По новоюлианскому календарю, который до 2800 года будет совпадать с григорианским, Рождество в среду отметят 10 из 15 поместных православных церквей мира – это Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке. А в церкви Чешских земель и Словакии празднуют и по юлианскому, и по новолианскому календарю.

Остальные пять поместных православных церквей - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.