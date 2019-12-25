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Религия и мировоззрение
2019-12-25T12:03+0300
https://ria.ru/20191225/1562821851.html
Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
https://cdn25.img.ria.ru/images/156216/26/1562162645_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_8f023b23a5af568963713b495496ecc5.jpg
РИА Новости

Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество

12:03 25.12.2019
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© Depositphotos / realcgВифлеемская звезда
Вифлеемская звезда
© Depositphotos / realcg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один из главных христианских праздников - Рождество Христово - празднуют в ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира. В этот день христиане вспоминают о рождении (воплощении) сына Бога - Иисуса Христа, которое произошло 2020 лет назад в Вифлееме (Палестина).
Генеральный секретарь Конференции католических епископов России, администратор прихода святых Петра и Павла в Москве священник Игорь Ковалевский поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом.
"Я хочу поздравить всех католиков России с наступающими рождественскими праздниками, а также протестантов и тех православных, которые отмечают Рождество по григорианскому стилю", - сказал РИА Новости Ковалевский.
Он также пожелал русским православным, отмечающим Рождество по юлианскому стилю, "достойно подготовиться к этому великому празднику". "Главное, чтобы Христос родился в наших сердцах - и пусть он принесет нам истинную радость, счастье, источник которого только в Боге живом", - подытожил священник.
Празднование католического Рождества
03:36
Католическое Рождество
Кроме Римско-католической церкви в среду Рождество Христово отпразднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников - все они придерживаются григорианского календаря. По новоюлианскому календарю, который до 2800 года будет совпадать с григорианским, Рождество в среду отметят 10 из 15 поместных православных церквей мира – это Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке. А в церкви Чешских земель и Словакии празднуют и по юлианскому, и по новолианскому календарю.
Остальные пять поместных православных церквей - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
Праздник Рождества повествует о событиях более чем 2000-летней давности, когда из-за переписи населения в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Он не был "родным" отцом Иисуса: Христиане верят в непорочное зачатие Марии от Духа Святого - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Поскольку места в гостиницах были заняты, Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли восточные мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
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Религия и мировоззрениеИгорь КовалевскийНовости - Религия и мировоззрениеВифлеемРождествоМоскваСШАрелигияРождество Христово по григорианскому календарюВ мире
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