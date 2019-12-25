Президент Палестины принял участие в рождественской мессе в Вифлееме

Как сообщает агентство ВАФА, на рождественском ужине после службы Аббас призвал к проведению выборов в законодательные органы, а затем и к президентским выборам в Палестине, которые "были приостановлены с 2006 года по многим причинам". Президент Палестины добавил, что выборы должны быть проведены также в Иерусалиме, и подтвердил, что издаст указ об их проведении после решения Израиля допустить голосование в этом городе.