Президент Палестины принял участие в рождественской мессе в Вифлееме

ГАЗА, 25 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в рождественской мессе в церкви Святой Екатерины в городе Вифлеем.
Как сообщает агентство ВАФА, на рождественском ужине после службы Аббас призвал к проведению выборов в законодательные органы, а затем и к президентским выборам в Палестине, которые "были приостановлены с 2006 года по многим причинам". Президент Палестины добавил, что выборы должны быть проведены также в Иерусалиме, и подтвердил, что издаст указ об их проведении после решения Израиля допустить голосование в этом городе.
Кроме того, Аббас открыл крупнейшую в мире фигуру Иисуса Христа, сделанную из оливкового дерева. Церемония состоялась напротив церкви Рождества Христа в Вифлееме.
Аббас поздравил палестинских христиан, лидеров и королей стран мира и духовных лидеров с Рождеством.