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Религия и мировоззрение
2019-12-25T12:00+0300
https://ria.ru/20191225/1562821621.html
Президент Палестины принял участие в рождественской мессе в Вифлееме
https://cdn24.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:243:2933:1893_1036x0_80_0_0_63283198f9ff583eae02fac0556715a4.jpg
РИА Новости

Президент Палестины принял участие в рождественской мессе в Вифлееме

11:59 25.12.2019 (обновлено: 12:00 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 25 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в рождественской мессе в церкви Святой Екатерины в городе Вифлеем.
Как сообщает агентство ВАФА, на рождественском ужине после службы Аббас призвал к проведению выборов в законодательные органы, а затем и к президентским выборам в Палестине, которые "были приостановлены с 2006 года по многим причинам". Президент Палестины добавил, что выборы должны быть проведены также в Иерусалиме, и подтвердил, что издаст указ об их проведении после решения Израиля допустить голосование в этом городе.
Кроме того, Аббас открыл крупнейшую в мире фигуру Иисуса Христа, сделанную из оливкового дерева. Церемония состоялась напротив церкви Рождества Христа в Вифлееме.
Аббас поздравил палестинских христиан, лидеров и королей стран мира и духовных лидеров с Рождеством.
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Религия и мировоззрениеПалестинарелигия
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