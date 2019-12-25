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Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок
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РИА Новости

Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок

11:57 25.12.2019 (обновлено: 12:05 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . Архивное фото
БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в среду на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил, что не намерен идти на второй срок.
Согласно конституции республики, президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года. Следующие президентские выборы в республике должны пройти в 2023 году.
Один из участников пресс-конференции выразил опасение, что одного президентского срока для реализации всех реформ Жээнбекову может быть недостаточно.
"Нет, нет, не надо. Второго срока не надо", - прервал его Жээнбеков и попросил перейти к другим вопросам.
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