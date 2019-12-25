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К тушению лесного пожара в Сочи привлекли авиацию
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РИА Новости

К тушению лесного пожара в Сочи привлекли авиацию

11:56 25.12.2019 (обновлено: 11:57 25.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет Ка-32А
Вертолет Ка-32А
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-32А. Архивное фото
СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Авиация привлечена для тушения пожара, охватившего 800 квадратных метров лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи, сообщил журналистам заместитель начальника по оперативному реагированию ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.
Возгорание произошло вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. Угрозы населенным пунктам нет.
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
18 декабря, 11:00
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальностиНасколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
"На данный момент спланировано применение авиации для мониторинга и тушения пожара", - заявил Потахов.
По данным ведомства, привлечен вертолет Ка-32 с ВСУ-5. Для ликвидации привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и три единицы техники. Определен резерв сил и средств.
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Ка-32СочиПроисшествия
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