К тушению лесного пожара в Сочи привлекли авиацию

СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Авиация привлечена для тушения пожара, охватившего 800 квадратных метров лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи, сообщил журналистам заместитель начальника по оперативному реагированию ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.
Возгорание произошло вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. Угрозы населенным пунктам нет.
18 декабря, 11:00Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальностиНасколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
"На данный момент спланировано применение авиации для мониторинга и тушения пожара", - заявил Потахов.
По данным ведомства, привлечен вертолет Ка-32 с ВСУ-5. Для ликвидации привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и три единицы техники. Определен резерв сил и средств.