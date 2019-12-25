В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черкашину, Мишину, Шурыгину", - перечислила собеседница агентства.

Речь идет о заместителе начальника таможни аэропорта Домодедово Юрии Черкашине, заместителе начальника таможни Внуково Константине Мишине и старшем дознавателе по особо важным делам Домодедовской таможни Андрее Шурыгине.

Накануне Басманный суд заключил под стражу начальника управления дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро. По версии следствия, фигуранты помогали контрабандистам, перевозившим деньги, уходить от уголовной ответственности.

В ходе вчерашнего заседания выяснилось, что Кизлык долларовый миллионер – при обыске, по данным следствия, у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота.

Один из преступных эпизодов, по данным источника РИА Новости, связан с женой посла России в Кении: таможенники якобы незаконно отпустили ее, хотя она при въезде в Россию не задекларировала 50 тысяч долларов.