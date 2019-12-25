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В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
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РИА Новости

В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов

11:55 25.12.2019 (обновлено: 12:16 25.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черкашину, Мишину, Шурыгину", - перечислила собеседница агентства.
Речь идет о заместителе начальника таможни аэропорта Домодедово Юрии Черкашине, заместителе начальника таможни Внуково Константине Мишине и старшем дознавателе по особо важным делам Домодедовской таможни Андрее Шурыгине.
Накануне Басманный суд заключил под стражу начальника управления дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро. По версии следствия, фигуранты помогали контрабандистам, перевозившим деньги, уходить от уголовной ответственности.
В ходе вчерашнего заседания выяснилось, что Кизлык долларовый миллионер – при обыске, по данным следствия, у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота.
Один из преступных эпизодов, по данным источника РИА Новости, связан с женой посла России в Кении: таможенники якобы незаконно отпустили ее, хотя она при въезде в Россию не задекларировала 50 тысяч долларов.
Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями. Таможенникам грозят сроки до десяти лет в колонии.
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Вчера, 16:20
Суд арестовал оказавшегося долларовым миллионером генерала ФТС
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Дело о коррупции в ФТСАлександр КизлыкДомодедово (аэропорт)МоскваРоссияКенияФедеральная таможенная служба РФПроисшествия
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