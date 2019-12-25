Двоих жителей Забайкалья задержали по делу об убийстве подростка

"По данным следствия, 11 декабря 2019 года в поселке Агинское обвиняемые в ходе ссоры избили своего 17-летнего знакомого, а затем вывезли на автомашине в лес, где убили, нанеся поочередно несколько ударов ножом... После этого бросили тело и уехали. На следующий день обвиняемые вернулись на место убийства, где для сокрытия следов совершенного преступления расчленили тело топором и вывезли и спрятали его в нескольких местах", - говорится в сообщении.