Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T11:55+0300
https://ria.ru/20191225/1562821189.html
Двоих жителей Забайкалья задержали по делу об убийстве подростка
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

Двоих жителей Забайкалья задержали по делу об убийстве подростка

11:55 25.12.2019
485
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Следователи обвинили двоих 18-летних жителей Агинского района Забайкальского края в убийстве и расчленении 17-летнего юноши, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкалью.
"По данным следствия, 11 декабря 2019 года в поселке Агинское обвиняемые в ходе ссоры избили своего 17-летнего знакомого, а затем вывезли на автомашине в лес, где убили, нанеся поочередно несколько ударов ножом... После этого бросили тело и уехали. На следующий день обвиняемые вернулись на место убийства, где для сокрытия следов совершенного преступления расчленили тело топором и вывезли и спрятали его в нескольких местах", - говорится в сообщении.
С заявлением о пропаже юноши его родные обратились 16 декабря, подозреваемых вычислили через несколько дней. Оба обвиняемых арестованы, они признались в преступлении и рассказали, где спрятали части тела подростка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:54
В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать
010090
Обсудить 0
Следственный комитет РФЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Полиция
В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы
Зал судебных заседаний
В России посмертно реабилитировали православную диссидентку
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Полиция
В Коми два грузовика провалились под лед на зимней автодороге
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Статуя Фемиды в суде
Суд под Владимиром "воскресил" ошибочно признанного умершим мужчину
Врач
В Мурманской области врача осудили за смерть пациента
Здание Государственной Думы РФ
Опрос показал, за кого россияне проголосовали бы на выборах в Госдуму
Плита с фрагментами скелета Oreopithecus bambolii
Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Государственный герб России на здании парламента Крыма
В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния