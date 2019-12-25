В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская 27-летняя пианистка Элина Валиева умерла от отравления газом в Будапеште, ее друга госпитализировали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Венгрии.
Собеседник агентства отметил, что трагедия произошла 22 декабря в отеле Otto Studios. Гостиница находится в старом доме, где произошла утечка бытового газа.
"Они просто легли спать", — пояснил сотрудник дипмиссии.
Госпитализированный россиянин находится в тяжелом состоянии, его доставили в одну из токсикологических клиник.
По словам сотрудника посольства, тело россиянки пока не вывезли на родину, поскольку проводятся следственные мероприятия.
"Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле", — добавили в дипмиссии.
Элина Валиева родилась в Уфе, была лауреатом международных музыкальных конкурсов.