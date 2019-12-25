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Культура
2019-12-25T12:23+0300
https://ria.ru/20191225/1562821090.html
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
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РИА Новости

В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии

11:53 25.12.2019 (обновлено: 12:23 25.12.2019)
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© Фото : страница Элины Валиевой в социальной сетиЭлина Валиева
Элина Валиева
© Фото : страница Элины Валиевой в социальной сети
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская 27-летняя пианистка Элина Валиева умерла от отравления газом в Будапеште, ее друга госпитализировали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Венгрии.
Собеседник агентства отметил, что трагедия произошла 22 декабря в отеле Otto Studios. Гостиница находится в старом доме, где произошла утечка бытового газа.
"Они просто легли спать", — пояснил сотрудник дипмиссии.
Госпитализированный россиянин находится в тяжелом состоянии, его доставили в одну из токсикологических клиник.
По словам сотрудника посольства, тело россиянки пока не вывезли на родину, поскольку проводятся следственные мероприятия.
"Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле", — добавили в дипмиссии.
Элина Валиева родилась в Уфе, была лауреатом международных музыкальных конкурсов.
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КультураЭлина ВалиеваРоссийская академия музыки имени ГнесиныхМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоРоссияВенгрияВ мире
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