Пользователей удивило видео, на котором попугай сделал макияж хозяйке

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Блогер Джейми Френч, известная в сети тем, что размещает комедийные ролики, опубликовала на YouTube видео, на котором видно, как попугай делает ей макияж.

Птица помогает хозяйке наносить косметические средства: тени, тушь, помаду и другие. Позже к попугаю присоединяется собака, которой достался финальный штрих — румяна.

Правда, большую часть работы за питомцев выполняет помощник за кадром, который использует поддельные лапы и когти, особенно когда надо продемонстрировать какой-то продукт.

Таким образом Джейми решила пошутить над обзорами бьюти-блогеров. Ее юмор оценили подписчики.

"Птичьи лапы, которые держали косметику, удивили и напугали меня", — написала @the underdog.

"Когда "птица" продемонстрировала помаду, я чуть со стула не упала", — присоединилась к обсуждению @DaSavage Cat2.

"Это выглядит безумно, но мне было очень смешно", — прокомментировала @Aviva Manin.