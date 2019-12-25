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Культура
2019-12-25T20:04+0300
https://ria.ru/20191225/1562821083.html
Пользователей удивило видео, на котором попугай сделал макияж хозяйке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156282/13/1562821309_158:0:3799:2048_1036x0_80_0_0_aa625b9260d7f4b624e1c2cd5c13ba5f.jpg
РИА Новости

Пользователей удивило видео, на котором попугай сделал макияж хозяйке

20:04 25.12.2019
639
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Блогер Джейми Френч, известная в сети тем, что размещает комедийные ролики, опубликовала на YouTube видео, на котором видно, как попугай делает ей макияж.
Птица помогает хозяйке наносить косметические средства: тени, тушь, помаду и другие. Позже к попугаю присоединяется собака, которой достался финальный штрих — румяна.
© YouTube канал "Jaime French"Стоп-кадр видео "My Bird Does My Makeup"
Стоп-кадр видео My Bird Does My Makeup
© YouTube канал "Jaime French"
Стоп-кадр видео "My Bird Does My Makeup"
Правда, большую часть работы за питомцев выполняет помощник за кадром, который использует поддельные лапы и когти, особенно когда надо продемонстрировать какой-то продукт.
Таким образом Джейми решила пошутить над обзорами бьюти-блогеров. Ее юмор оценили подписчики.
"Птичьи лапы, которые держали косметику, удивили и напугали меня", — написала @the underdog.
"Когда "птица" продемонстрировала помаду, я чуть со стула не упала", — присоединилась к обсуждению @DaSavage Cat2.
"Это выглядит безумно, но мне было очень смешно", — прокомментировала @Aviva Manin.
"У меня истерика! Отличный лайфхак для тех, у кого дома есть домашние животные", — подчеркнула @MaryB.
Стоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
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