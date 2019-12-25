Медведев рассказал, когда заработает единый реестр турагентов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единый реестр турагентов должен заработать в России 1 января 2021 года, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

В среду проходит последнее заседание правительства в этом году, на котором, в частности, рассматриваются законопроекты, которые должны сделать туристическую отрасль РФ более прозрачной.

Как отметил Медведев, сегодня туры формируют туроператоры, но при этом продают такие пакеты тургагенты. Премьер добавил, что бывают случаи, когда турагенты прибегают к услугам центров бронирования, которые, получив деньги клиентов, просто закрываются, не перечисляют плату за путевки, из-за чего страдают тысячи людей.

"Поэтому эту ситуацию необходимо изменить. Во-первых, помимо уже существующего реестра туроператоров создадим новый единый федеральный реестр туристических агентов. Он должен заработать через год - 1 января 2021 года. Включение в него станет обязательным для всех турагентов и, естественно, бесплатным", - сказал премьер.

Медведев указал, что данные в реестр будут вносить сами туристические операторы, сведения о договоре будут отражаться, будет указываться информация о посредниках. "Все это должно происходить в электронном виде через интернет. Если тот или иной агент числится в реестре, значит, у него действительно есть право продавать такие путевки", - сказал Медведев.