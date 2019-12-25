Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-25T11:52+0300
https://ria.ru/20191225/1562821033.html
Заседание Синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/155951/85/1559518595_0:257:2500:1663_1036x0_80_0_0_789e27d2df141e51885159c169c9b702.jpg
РИА Новости

Заседание Синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве

06:50 25.12.2019 (обновлено: 11:52 25.12.2019)
119
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей ВласовЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совместное заседание Священного синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве в среду под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Двадцать пятого декабря в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится совместное заседание Священного синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви", - сообщили в пресс-службе предстоятеля.
Это первое совместное заседание двух органов высшего церковного управления.
Кроме того, Священный синод РПЦ продолжит отдельное заседание и на следующий день - в четверг оно состоится уже в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре.
Ранее патриарх Кирилл сообщил, что Синод примет решение по Александрийскому патриарху Феодору, который признал недавно украинских раскольников. Также ожидается, что иерархи рассмотрят предложение Иерусалимского патриарха Феофила по проведению Всеправославного совещания в Иордании.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
20 декабря, 14:15Религия и мировоззрение
Синод РПЦ обсудит признание ПЦУ Александрийским патриархом
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.
Как правило, заседания Священного чинода проходят в Москве, несколько раз в год они также проводятся в Петербурге. В октябре 2018 года заседание Синода впервые состоялось в Минске, а в этом году оно впервые прошло на Валааме.
Синод включает председателя - патриарха (или местоблюстителя), девять постоянных и пять временных членов - епархиальных архиереев. Кроме того, члены Синода составляют президиум Архиерейского собора. В Высший церковный совет входят руководители синодальных отделов и комиссий.
210000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния