Заседание Синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совместное заседание Священного синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве в среду под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Двадцать пятого декабря в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится совместное заседание Священного синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви", - сообщили в пресс-службе предстоятеля.

Это первое совместное заседание двух органов высшего церковного управления.

Кроме того, Священный синод РПЦ продолжит отдельное заседание и на следующий день - в четверг оно состоится уже в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что Синод примет решение по Александрийскому патриарху Феодору, который признал недавно украинских раскольников. Также ожидается, что иерархи рассмотрят предложение Иерусалимского патриарха Феофила по проведению Всеправославного совещания в Иордании.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

Как правило, заседания Священного чинода проходят в Москве, несколько раз в год они также проводятся в Петербурге. В октябре 2018 года заседание Синода впервые состоялось в Минске, а в этом году оно впервые прошло на Валааме.