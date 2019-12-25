Козак не видит оснований для существенного роста цен на бензин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оснований для существенного роста цен на бензин в России в 2020 году нет, заявил вице-премьер РФ Оснований для существенного роста цен на бензин в России в 2020 году нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак

"На сегодняшний день не страшны никакие колебания. Предсказаний очень много, но мы в правительстве уверены в надежности механизмов, которые выработаны сегодня и успешно работают. Думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться", - сказал Козак в интервью телеканалу " Россия 24 " в ответ на вопрос о возможном росте цен на топливо в 2020 году.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что рост цен на нефтепродукты в РФ по итогам 2019 года будет ниже уровня инфляции.

В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.