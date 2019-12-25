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Назарбаев считает Путина прагматичным и эффективным переговорщиком
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РИА Новости

Назарбаев считает Путина прагматичным и эффективным переговорщиком

11:47 25.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Назарбаева
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН, 25 дек – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает главу российского государства Владимира Путина эффективным переговорщиком, сделавшим Россию государством, без участия которого не решается ни один крупный мировой вопрос.
"Любой политик должен выражать и защищать интересы своей страны. Владимир Владимирович – прагматичный политик и эффективный переговорщик", - отметил Назарбаев в интервью РИА Новости.
Он убежден, что "мечта любого политика и патриота – сделать родину процветающей и вывести свою страну в число самых развитых государств мира". По мнению Назарбаева, без этого невозможно ощутить самоуважение, гордость за страну, гражданином которой являешься.
"Сегодня ни один крупный международный вопрос не решается без учета мнения Российской Федерации. Она является полюсом глобального влияния в мире. Это ли не признание заслуг Владимира Путина, который стоит у руля российского государства?" - сказал Назарбаев.
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При этом первый президент Казахстана подчеркнул, что "несмотря на близость позиций Казахстана и России по многим вопросам международной повестки дня, мы имеем собственное видение решения тех или иных проблем".
По его словам, в Казахстане "предпринимают все возможное" для взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями.
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Нурсултан НазарбаевВладимир ПутинВ мире
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