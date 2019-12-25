Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину

"Мы заинтересованы, как и все европейские потребители, мы заинтересованы в том, чтобы у нас маршруты доставки газа для потребителей были диверсифицированы. Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть", - сказал Козак.