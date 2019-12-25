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Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
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РИА Новости

Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину

11:45 25.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в диверсификации маршрутов поставок своего газа конечному потребителю, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о необходимости страны в Украине как транзитере российского газа в Европу.
"Мы заинтересованы, как и все европейские потребители, мы заинтересованы в том, чтобы у нас маршруты доставки газа для потребителей были диверсифицированы. Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть", - сказал Козак.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
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Дмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
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