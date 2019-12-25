"Газпром" заключил сделки по финансированию Амурского ГПЗ

МОСКВА, 25 дек - . ООО "Газпром переработка Благовещенск" и ПАО "Газпром" завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). " Проект "Россия-Китай: Главное . ООО "Газпром переработка Благовещенск" и ПАО "Газпром" завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Общий объём привлекаемого финансирования – 11,4 миллиарда евро. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка. Заемщиком выступает "Газпром переработка Благовещенск".

Со стороны европейских и японских кредитных организаций в сделке участвуют 14 банков. Они выделяют около 3,66 миллиарда евро под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств сроком на 17 лет. ООО "Газпром переработка Благовещенск" – первая российская компания, которая привлекает проектное финансирование под покрытие финансовых структур на столь длительный срок. Еще 1 миллиарда евро сроком на 15 лет предоставляется без покрытия.

Со стороны китайских организаций проект финансируют Bank of China, China Construction Bank Corporationи China Development Bank. Крупнейший кредитор – China Development Bank. Эти финансовые институты открывают кредитную линию в объеме 3,4 миллиарда евро сроком на 15 лет.

Российские организации – Газпромбанк , Сбербанк России, Банк ВТБ, банк "Открытие" и Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" – предоставляют мультивалютные кредитные линии в объеме 1,08 миллиарда евро и 170 миллиардов рублей. Около трети от общей суммы – под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

По объемам проектного финансирования эта сделка – беспрецедентная в истории "Газпрома" и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет.

"Амурский ГПЗ станет одним из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. Его строительство идет полным ходом — на сегодняшний день проект готов уже на 54%.

Завершение сделки по привлечению проектного финансирования – значимое событие для реализации проекта. Теперь его поддерживают наши давние надежные партнеры из Европы, Азии и России. И, что особенно важно, – мы впервые в своей истории привлекли проектное финансирование от китайских банков.