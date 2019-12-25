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В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8
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РИА Новости

В МЧС не зафиксировали разлива топлива на месте жесткой посадки Ми-8

11:45 25.12.2019
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© Фото : МЧС России по Красноярскому краюМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : МЧС России по Красноярскому краю
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Специалисты не зафиксировали разлива нефтепродуктов на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
В среду в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и 3 члена экипажа.
"Разлива нефтепродуктов и возгорания не произошло", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает оперативная группа Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлечено 40 человек и шесть единиц техники.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
10:54
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Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Следственный комитет РФМЧС РФКрасноярский крайЭвенкийский районПроисшествия
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