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На Филиппинах один человек погиб в результате тайфуна "Урсула"
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РИА Новости

На Филиппинах один человек погиб в результате тайфуна "Урсула"

11:43 25.12.2019
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© REUTERS / Nino LucesПоследствия прохождения тайфуна на Филиппинах
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах
© REUTERS / Nino Luces
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб на острове Лейте в центральной части Филиппин в результате тайфуна "Урсула", сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора Лейте Леопольдо Петиллу.
Как сообщается, причиной гибели человека, предположительно, стал удар током. Также проверяется информация о еще одной жертве тайфуна.
Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.
Сообщается, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.
Как сообщает телеканал CNN Philippines, пока нет никаких данных о серьезных повреждениях инфраструктуры. Примерно в 80 поселках и 15 городах, подверженных наводнениям, в превентивных целях была объявлена эвакуация. По данным СМИ, в некоторых районах прекращена работа морских судов, более 23 тысяч человек застряли в портах региона.
Согласно прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.
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