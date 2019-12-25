На Филиппинах один человек погиб в результате тайфуна "Урсула"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб на острове Лейте в центральной части По меньшей мере один человек погиб на острове Лейте в центральной части Филиппин в результате тайфуна "Урсула", сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на губернатора Лейте Леопольдо Петиллу.

Как сообщается, причиной гибели человека, предположительно, стал удар током. Также проверяется информация о еще одной жертве тайфуна.

It breaks my heart seing this photos of my beloved town. Typhoon Ursula made a big impact on President Roxas. While the world is celebrating and the having fun of their lives, the people in this town are fighting to live. What a sad Christmas. Stay safe guys!#UrsulaPH

Ctto pic.twitter.com/xGrmpD0KmN — Akikay (@Akipalaciost) 25 декабря 2019 г.

Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.

Сообщается, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.

Как сообщает телеканал CNN Philippines, пока нет никаких данных о серьезных повреждениях инфраструктуры. Примерно в 80 поселках и 15 городах, подверженных наводнениям, в превентивных целях была объявлена эвакуация. По данным СМИ, в некоторых районах прекращена работа морских судов, более 23 тысяч человек застряли в портах региона.

Согласно прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.