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Козак: Россия заинтересована в сохранении украинского транзита
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РИА Новости

Козак: Россия заинтересована в сохранении украинского транзита

11:43 25.12.2019
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы сохранить украинский маршрут экспорта газа через 5 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о перспективах сохранения транзита российского газа через Украину по окончании действия договора.
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"Мы так и договорились о том, что если эта новая выработанная схема будет работать исправно, в следующий регуляторный период рассмотрим вопрос продолжения такого сотрудничества", - добавил Козак.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
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