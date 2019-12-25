Козак: Россия заинтересована в сохранении украинского транзита

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы сохранить украинский маршрут экспорта газа через 5 лет, заявил вице-премьер РФ Россия заинтересована в том, чтобы сохранить украинский маршрут экспорта газа через 5 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак

"Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" , отвечая на вопрос о перспективах сохранения транзита российского газа через Украину по окончании действия договора.

"Мы так и договорились о том, что если эта новая выработанная схема будет работать исправно, в следующий регуляторный период рассмотрим вопрос продолжения такого сотрудничества", - добавил Козак.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.