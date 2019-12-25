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2019-12-25T11:37+0300
https://ria.ru/20191225/1562818587.html
Счетная палата сообщила о сокращении числа МСП с 2017 года
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РИА Новости

Счетная палата сообщила о сокращении числа МСП с 2017 года

11:37 25.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сократилось с 2017 года, несмотря на меры господдержки, следует из отчета Счетной палаты РФ "Оценка состояния гарантийной поддержки и микрофинансирования малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 2015-2018 годах и первом полугодии 2019 года", опубликованного на сайте ведомства.
Проведенный Счетной палатой анализ показал, что господдержка МСП в 2015-2018 годах не оказала значимого влияния на его развитие. "В 2015-2018 годах не сформировалась устойчивая тенденция роста малого и среднего бизнеса. Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно - в диапазоне 18,9-19,3 миллиона человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 миллионов человек (с учетом самозанятых). Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5-6 миллионов, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 до 16,7 тысячи", - отметил на коллегии Счетной палаты аудитор Данил Шилков, чьи слова приводятся в сообщении.
По мнению ведомства, цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 миллионов человек к 2018 году, поставленная президентом РФ, не достигнута. При этом, в Минэкономразвития уточнили, что сокращение субъектов МСП не всегда негативные новости. "Из Единого реестра вылетают подросшие средние предприятия. В этом году их было порядка 200. Мы это отмечаем как позитивный тренд", - приводятся слова директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милены Арслановой.
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Господдержка МСП осуществляется в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика", финансирование идет по трем ключевым направлениям: за счет банковских кредитов по сниженной ставке, средств МФО и региональных гарантийных организаций (РГО), а также через АО "Корпорация МСП".
"С 2019 года в программу интегрирован национальный проект МСП, в рамках которого на финансовую поддержку планируется направить из федерального бюджета 257,1 миллиарда рублей в 2019-2024 годах. При этом наиболее ресурсоемкие мероприятия в рамках финансовой поддержки МСП, реализуемые в национальном проекте, остались прежними. ... показатели госпрограммы не обеспечивают оценку влияния оказанной поддержки на стратегические показатели развития МСП в регионах и в целом по стране", - сообщил аудитор.
Системной проблемой реализации мер господдержки является отсутствие заинтересованности получателей бюджетных средств в достижении целей развития МСП, считает Счетная палата. Отмечается, что получатели финансирования отвечают только за достижение показателей, установленных в договорах о предоставлении бюджетных средств. Таким образом, Счетная палата рекомендует правительству провести анализ мер господдержки МСП, оценить их влияние на развитие сектора, а также усовершенствовать нормативную правовую базу, регулирующую финподдержку МСП.
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Счетная палата РФФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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