Счетная палата сообщила о сокращении числа МСП с 2017 года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сократилось с 2017 года, несмотря на меры господдержки, следует из отчета Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сократилось с 2017 года, несмотря на меры господдержки, следует из отчета Счетной палаты РФ "Оценка состояния гарантийной поддержки и микрофинансирования малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 2015-2018 годах и первом полугодии 2019 года", опубликованного на сайте ведомства.

Проведенный Счетной палатой анализ показал, что господдержка МСП в 2015-2018 годах не оказала значимого влияния на его развитие. "В 2015-2018 годах не сформировалась устойчивая тенденция роста малого и среднего бизнеса. Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно - в диапазоне 18,9-19,3 миллиона человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 миллионов человек (с учетом самозанятых). Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5-6 миллионов, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 до 16,7 тысячи", - отметил на коллегии Счетной палаты аудитор Данил Шилков, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению ведомства, цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 миллионов человек к 2018 году, поставленная президентом РФ, не достигнута. При этом, в Минэкономразвития уточнили, что сокращение субъектов МСП не всегда негативные новости. "Из Единого реестра вылетают подросшие средние предприятия. В этом году их было порядка 200. Мы это отмечаем как позитивный тренд", - приводятся слова директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милены Арслановой.

Господдержка МСП осуществляется в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика", финансирование идет по трем ключевым направлениям: за счет банковских кредитов по сниженной ставке, средств МФО и региональных гарантийных организаций (РГО), а также через АО "Корпорация МСП".

"С 2019 года в программу интегрирован национальный проект МСП, в рамках которого на финансовую поддержку планируется направить из федерального бюджета 257,1 миллиарда рублей в 2019-2024 годах. При этом наиболее ресурсоемкие мероприятия в рамках финансовой поддержки МСП, реализуемые в национальном проекте, остались прежними. ... показатели госпрограммы не обеспечивают оценку влияния оказанной поддержки на стратегические показатели развития МСП в регионах и в целом по стране", - сообщил аудитор.