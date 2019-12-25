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Тверская область
2019-12-25T11:51+0300
https://ria.ru/20191225/1562818445.html
В тверской Старице готов к открытию детсад на 150 мест
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РИА Новости

В тверской Старице готов к открытию детсад на 150 мест

11:36 25.12.2019 (обновлено: 11:51 25.12.2019)
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© Фото : Правительство Тверской областиНовый детский сад в городе Старица Тверской области
Новый детский сад в городе Старица Тверской области
© Фото : Правительство Тверской области
ТВЕРЬ, 25 дек – РИА Новости. Детский сад на 150 мест откроется в тверском городе Старица в следующем году, сейчас на объекте полностью завершены строительные работы, в помещения подано отопление от собственной котельной, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Создание современных и комфортных условий для воспитания и обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего тверского региона", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
В среду он посетил детский сад в Старице, который строился в рамках реализации национальных проектов.
Территория двухэтажного дошкольного учреждения оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, здание оснащено необходимой мебелью, инвентарём, игрушками, развивающими пособиями. Уже получено заключение о соответствии построенного объекта (ЗОС), идет процесс лицензирования.
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В пресс-службе напомнили, что в этом году в рамках двух национальных проектов - "Демография" и "Образование" - в Тверской области были открыты новый детский сад в поселке Калашниково Лихославльского района, а также школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне "Юность" в Твери. Строятся детские сады на 100 и 150 мест соответственно в двух тверских микрорайонах.
Всего в 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 4 дошкольных учреждений в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.
Кроме того, ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне "Брусилово" в Твери. До 2024 года также запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне "Радужный", на 1224 места в Московском районе Твери.
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Тверская областьДетские садыИгорь Руденя
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